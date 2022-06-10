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Глава ГУЧС Монголии принял начальника Генерального штаба Национальной гвардии Аляски, США

CentralAsia (MNG) -  Вчера /9 июня 2022/ состоялась встреча начальника Государственного управления по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС) генерал-майора Г.Ариунбуян с директором Объединенного штаба Соединенные штаты, начальником Национальной гвардии Аляски, бригадным генералом Уэйном В.Доном.

В ходе встречи они обсудили организацию ежегодных международных учений и практики по чрезвычайным ситуациям Gobi Wolf и Khangai-21, которые ежегодно организуются Государственным управлением по чрезвычайным ситуациям Монголии, посольством США, Индийским и Тихоокеанским командованиями Вооруженных сил США.

Государственное управление по чрезвычайным ситуациям также выразило желание уделить больше внимания обучению персонала и повышению уровня владения им английским языком. Они также обменялись мнениями о дальнейшем сотрудничестве, сообщает ГУЧС.

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