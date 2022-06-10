В Казахстане АЭС решили строить на берегу Балхаша в Алматинской области

CentralAsia (KZ) - В Казахстане атомную электростанцию решили строить на берегу Балхаша в Алматинской области, сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков в кулуарах после пленарного заседания совета иностранных инвесторов в четверг, передает КазТАГ.
«Провели межведомственную комиссию не по конкретному месту, а по региону размещения. Это все-таки регион озера Балхаш. Это в районе поселка Улкен Алматинской области. Регион размещения мы определили», - сказал он.
Министр сообщает, что необходимо учесть нюансы связанные с геологией, с водой, с экологией, провести расчеты и определить технологию от потенциальных поставщиков.
В начале февраля президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану «позарез нужна» атомная электроэнергия. По словам президента, если не построить АЭС, то пострадает экономика страны, республика потеряет инвестиции и утратит региональное лидерство.
Строительство атомной электростанцию в стране может обойтись в 5 млрд долларов, окупаемость составит 20 лет.