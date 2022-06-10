В Узбекистане женщины с 5-летним стажем работы смогут поступить в вузы по рекомендации

CentralAsia (UZ) - В государственные высшие учебные заведения Узбекистана начнут в этом году принимать женщины со стажем работы по специальности не менее 5 лет. Ежегодно будет выделяться 500 квот. Это предусмотрено соответствующим положением, утверждённым постановлением правительства от 9 июня, сообщает Минюст.

Количество мест по квоте — 500. Прием на обучение будет осуществляться по рекомендации Государственного комитета по делам семьи и женщин.

Для того, чтобы получить рекомендацию, заявитель должен иметь среднее специальное или профессиональное образование, не иметь высшего образования до получения рекомендации, иметь 5-летний стаж работы по специальности среднего специального или профессионального образования.

Рекомендация будет действительна только один раз в течение 3 лет с даты выдачи.

Конкурс для женщин с рекомендациями будет проводиться в рамках вступительных испытаний (тестов, профессиональных (творческих) экзаменов) для поступления в бакалавриат.

Женщины, имеющие рекомендации, но не прошедшие по результатам вступительных экзаменов, но при этом набравшие не менее 30% от максимально возможного количества баллов, будут рекомендованы к обучению на платно-контрактной основе, строго соблюдая последовательность баллов.