В Ташкенте появится трасса для дрифта и автогонок

CentralAsia (UZ) - Глава города Ташкента Джахонгир Артыкходжаев подписал постановление о выделении земельного участка для автогонок.

Для организации трассы для дрифта и дрэг-рейсинга будет выделен земельный участок в махалле «Шоназар» Бектемирского района Ташкента. Об этом говорится в решении городского кенгаша народных депутатов от 9 июня.

Земля должна быть расположена вне жилых массивов. Кенгаш поручил создать условия для безопасного передвижения участников дрифта и дрэг-рейсинга (гонка на ускорение, проводящейся на прямой трассе на дистанцию 402 м), а также проведения технического осмотра их автомобилей.

Кроме того, намечено создать благоприятные условия для зрителей с обеспечением мер безопасности.

Как ожидается, на территории для посетителей будут созданы стоянки, объекты сервиса и бытового обслуживания, оборудованный медпункт.

Земли будут выделяться на тендерной основе. К этому процессу привлекут иностранных инвесторов на основе государственного и частного партнерства.

В конце апреля глава города Ташкента Джахонгир Артыкходжаев предложил выделить трассу в Ташкенте для любителей автогонок и дрифта. Он отмечал, что сейчас за это нарушение арестовывают на 5−15 суток. Градоначальник подчеркивал, что «не нужно на всё ставить запреты».