Сердар Бердымухамедов вылетел в Москву
- Туркменистан, общество
- 14:52, 10 июня 2022
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CentralAsia (TM) - Сегодня, 10 июня, президент Сердар Бердымухамедов отбыл с официальным визитом в Российскую Федерацию, передает Госинформагентство Туркменистана.
С первых дней обретения независимости, Туркменистан к разряду главных векторов проводимой внешней политики с Россией всегда относил укрепление политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, говорится в сообщении агентства.
Ранее сообщалось, что в ходе первого визита Сердара Бердымухамедова в Российскую Федерацию в качестве главы туркменского государства ожидается подписание Декларации об углублении стратегического партнёрства.
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