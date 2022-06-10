Сердар Бердымухамедов вылетел в Москву

CentralAsia (TM) - Сегодня, 10 июня, президент Сердар Бердымухамедов отбыл с официальным визитом в Российскую Федерацию, передает Госинформагентство Туркменистана.

С первых дней обретения независимости, Туркменистан к разряду главных векторов проводимой внешней политики с Россией всегда относил укрепление политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что в ходе первого визита Сердара Бердымухамедова в Российскую Федерацию в качестве главы туркменского государства ожидается подписание Декларации об углублении стратегического партнёрства.