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Сердар Бердымухамедов вылетел в Москву

CentralAsia (TM) -  Сегодня, 10 июня, президент Сердар Бердымухамедов отбыл с официальным визитом в Российскую Федерацию, передает Госинформагентство Туркменистана.

С первых дней обретения независимости, Туркменистан к разряду главных векторов проводимой внешней политики с Россией всегда относил укрепление политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что в ходе первого визита Сердара Бердымухамедова в Российскую Федерацию в качестве главы туркменского государства ожидается подписание Декларации об углублении стратегического партнёрства.

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