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В Казахстане собаки насмерть загрызли 12-летнего мальчика
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В казахстанском Актобе собаки насмерть загрызли 12-летнего мальчика, сообщает КазТАГ со ссылкой на полицию области.

«9 июня на территории одной из строящихся объектов в районе микрорайона №3 жилого массива Есет-батыра обнаружен труп 12-летнего мальчика. По факту обнаружения малолетнего ребенка с признаками насильственной смерти ввиде «острой кровопотери, множественные рваные раны головы, туловища, верхних и нижних конечностей», предварительно от укуса животного, зарегистрировано уголовное дело», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области в пятницу.

Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

«Проводится досудебное расследование», - добавили полицейские.

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