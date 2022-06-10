Кондитер из Ашхабада создает торты-картины (фото)

CentralAsia (TM) - Бяшим Солтанов из Ашхабада создает невероятно реалистичные торты, которые изумят любого. Профессиональный художник много лет назад решил сосредоточить внимание и талант на создании съедобных картин, и стал делать торты в виде людей и животных, различных предметов и украшений, передает Туркменпортал.

Есть в копилке кондитера и классические торты. Но вот визитной карточкой Бяшима стали необычные кондитерские изделия.

Бяшим не признает 3D принтер, все детали он делает исключительно вручную, отмечает издание.

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