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Кондитер из Ашхабада создает торты-картины (фото)

CentralAsia (TM) -  Бяшим Солтанов из Ашхабада создает невероятно реалистичные торты, которые изумят любого. Профессиональный художник много лет назад решил сосредоточить внимание и талант на создании съедобных картин, и стал делать торты в виде людей и животных, различных предметов и украшений, передает Туркменпортал.

Есть в копилке кондитера и классические торты. Но вот визитной карточкой Бяшима стали необычные кондитерские изделия.

Бяшим не признает 3D принтер, все детали он делает исключительно вручную, отмечает издание.

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