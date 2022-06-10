В вузах России обучаются более 30 тысяч студентов из Туркменистана

CentralAsia (TM) - В Москве прошла встреча заместителя Министра науки и высшего образования Российской Федерации Натальи Бочаровой и Министра образования Республики Туркменистан Гурбангуль Атаевой. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Гурбангуль Атаева отметила, что в российских вузах обучается более 30,7 тыс. граждан Туркменистана и добавила, что в данное время в Туркмении особенно востребованы технические, медицинские и инженерные кадры.

Наталья Бочарова подчеркнула, что правительство РФ увеличивает количество мест для граждан Туркменистана в рамках своей квоты, которая выделяется сверх бюджетных мест для российских студентов. В 2021/22 учебном году квота для граждан этой страны составляла 220 мест, в предстоящем учебном году она будет увеличена до 250 мест.

В настоящее время между Россией и Туркменистаном действует межправительственное соглашение о взаимном признании документов государственного образца об образовании. Стороны обсудили особенности применения в отношении российских документов об образовании Порядка признания в Туркменистане, а также механизм отбора туркменских граждан для обучения в рамках квоты правительства РФ.

В Минобрнауки России поступило письмо МИД России о заинтересованности туркменской стороны в создании совместного университета. Наталья Бочарова отметила, что Министерство положительно относится к такой возможности, принимая во внимание наличие 20-летнего опыта функционирования четырех совместных университетов, созданных с участием различных государств СНГ.

На сегодняшний день наиболее популярные направления подготовки среди граждан Туркменистана — лингвистика, экономика, международные отношения, нефтегазовое дело, информатика и вычислительная техника, архитектура, психология, стоматология. Туркменская сторона также выразила заинтересованность в подготовке национальных кадров по техническим специальностям, а также специалистов IT-профиля.

Наиболее привлекательные для граждан Туркменистана вузы — Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Адыгейский государственный университет, Карачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева, Орловский государственный университет экономики и торговли и другие российские университеты.