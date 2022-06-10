Страны СНГ договорились о взаимопомощи на случай ядерной аварии

CentralAsia (CA) - Страны Содружества Независимых Государств утвердили меры взаимопомощи на случай ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации.

Представители стран СНГ приняли участие в 94-м заседании Экономического совета СНГ. Одним из обсуждаемых вопросов стало принятие практических мер на случай ядерной аварии в этих странах.

«Членами Экономического совета были утверждены Практические меры по информированию о ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации, объеме и содержании помощи», - сообщила пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

Выполнение этих обязательств предусмотрено Соглашением о взаимодействии стран СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий от 2 ноября 2018 года.

«Реализация этих мер позволит повысить эффективность и оперативность взаимодействия государств – участников СНГ в случае возможных инцидентов, связанных с использованием атомной энергии в мирных целях», - добавили в Исполкоме.

Предполагается, что совместная работа на случай ядерной аварии позволит минимизировать ее последствия и «положительным образом отразится на уровне ядерной и радиационной безопасности на пространстве СНГ в целом».