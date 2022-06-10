экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Первый вице-министр здравоохранения Казахстана Марат Шоранов покинул свой пост
Марат Шоранов
Марат Шоранов

CentralAsia (KZ) -  Марат Шоранов покинул пост первого вице-министра здравоохранения Казахстана, который он занимал с 2020 года, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Постановлением правительства РК Шоранов Марат Едигеевич освобожден от должности первого вице-министра здравоохранения РК в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении.

До поста вице-министра Шоранов был заместителем председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • АО «Инвескор ББСБ» Монголии успешно открыл несколько филиалов в Кыргызстане
  • В вузах России обучаются более 30 тысяч студентов из Туркменистана
  • В России сообщили о возобновлении курсирования поездов в Узбекистан


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com