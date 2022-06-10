Первый вице-министр здравоохранения Казахстана Марат Шоранов покинул свой пост

Марат Шоранов

CentralAsia (KZ) - Марат Шоранов покинул пост первого вице-министра здравоохранения Казахстана, который он занимал с 2020 года, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Постановлением правительства РК Шоранов Марат Едигеевич освобожден от должности первого вице-министра здравоохранения РК в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении.

До поста вице-министра Шоранов был заместителем председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования».

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