В Казахстане отозвали проект приказа об отстреле сайгаков

CentralAsia (KZ) - С портала открытых данных нормативно-правовых актов (НПА) Казахстана был отозван проект приказа о сборе дериватов сайгаков, предполагавший возможность охоты на этих животных. Об этом 10 июня сообщает Orda.kz.

По данным Zakon.kz, проект приказа был размещен на портале НПА 7 июня Комитетом лесного хозяйства и животного мира Минэкологии.

Проект вызвал неоднозначную реакцию среди местных зоологов. Так, по мнению заведующего лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии Казахстана Константина Плахова, данный нормативный акт мог бы вызвать всплеск браконьерства. По мнению ученого, биологических препятствий на отстрел сайгаков нет, но социальные — есть.

«Наши люди не могут удержаться в рамках закона. Все начнут стрелять сайгаков. Причем, аргументы, что сайгак уничтожает посевы, чаще служат маскировкой, за которой стоит желание быстро обогатиться, продавая сайгачьи рога. Многие думают, что на их добыче станут миллионерами», — отметил Плахов.

Отмечается, что за 5 лет — с 2017 по 2022 год — количество сайгаков на территории Казахстана выросло до 1,3 млн особей, что в два раза выше нормы. Дикие стада создают проблему, поскольку конкурируют за пастбища и водопои с сельскохозяйственными животными. Кроме того, из-за «перенаселения» может повториться эпидемия пастереллеза 2015 года, когда было утилизировано 80% от всей популяции сайгаков.

Большая часть популяции приходится на Западно-Казахстанскую область — 65% от мирового поголовья указанных животных. Там жители жалуются, что сайгаки губят их урожай. На видео попало нашествие сотен парнокопытных на засеянные поля.

Зоолог Плахов считает, что фермеры должны были самостоятельно позаботиться о том, чтобы сайгаки не заходили на их территорию. Для этого нужно было своевременно установить электропастухи, электрозаборы, использовать различные отпугивающие и заграждающие средства.

В России и Казахстане сайгак занесен в Красную книгу. По классификации Международного союза охраны природы он считается видом, находящимся на грани исчезновения.

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