Замглавы военной разведки Украины заявил, что украинская армия почти израсходовала боеприпасы

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CentralAsia (CA) - Заместитель главы военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что Украина проигрывает России с точки зрения артиллерии и теперь почти полностью полагается на оружие от Запада. По его словам, украинская армия имеет одно артиллерийское орудие на 10–15 российских. Скибицкий отметил, что западные партнеры отдали Украине около 10% того, что у них есть.

В разговоре с The Guardian он заявил, что сейчас все зависит от военных поставок с Запада. Украина использует от 5 тыс. до 6 тыс. артиллерийских снарядов в день. «Мы почти израсходовали все наши (артиллерийские) боеприпасы и теперь используем стандартные снаряды НАТО 155-го калибра»,— сообщил Скибицкий.

Он считает, что в ближайшем будущем конфликт останется преимущественно «артиллерийской войной». По данным украинской стороны, Россия производит от 10 до 14 пусков в день. В Киеве считают, что Россия не может быстро производить ракеты из-за санкций и израсходовала около 60% своих запасов. Ранее украинские власти уже неоднократно делали такие же заявления.

На текущей неделе советник президента Украины Алексей Арестович заявил The Guardian, что Украине нужно 60 реактивных систем залпового огня — намного больше, чем то, сколько обещали Великобритания и США, чтобы получить шанс победить Россию. Украина намерена запросить у Запада новый список вооружений и оборонительного оборудования на встрече контактной группы с НАТО в Брюсселе 15 июня.