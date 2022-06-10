Талибы объявили новые сроки запуска ТАПИ в Афганистане

CentralAsia (CA) - Строительство афганского участка газопровода Туркмения-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) возобновится в течение четырех месяцев. Об этом заявило Министерство горной промышленности и нефти в правительстве радикального движения «Талибан», контролирующего власть в Афганистане, сообщил телеканал TOLOnews.

Как рассказал представитель министерства Эсматулла Бурхан, до сих пор началу строительства афганского участка ТАПИ мешало то, что под него не была в полной мере выкуплена земля.

«С этой процедурой [выкупа земли по маршруту газопровода] нет никаких проблем. Остается около 15% [невыкупленной земли] — это технический процесс, который будет решен в ближайшее время», — отметил Бурхан.

Данное заявление талибов последовало после того, как Кабул посетила делегация из Туркмении во главе с исполнительным директором консорциума TAPI Pipeline Company Ltd. Мухаммедмурадом Амановым. На переговорах обсуждалась реализация проекта газопровода ТАПИ в контексте вопросов налогообложения и выделения земельных участков по маршруту предполагаемого прохождения. Аманов заявил о возможности запуска начальных работ по проекту, учитывая «полную безопасность в Афганистане и имеющиеся финансовые ресурсы».

ТАПИ является стратегически важным проектом для туркменских властей. Еще в 2010 году в Ашхабаде состоялся саммит глав государств-участников проекта, по итогам которого были подписаны рамочное соглашение о газопроводе и межправительственное соглашение о реализации ТАПИ. Газопровод должен пройти от туркменского месторождения Галкыныш в Марыйском велаяте (области), что в 150 км от границы Афганистана, через афганские провинции Герат, Фарах, Гильменд и Кандагар и далее — в Пакистан и Индию. Ежегодные объемы поставок по трубопроводу ТАПИ запланированы на уровне до 33 млрд кубометров газа.

В 2018 году было торжественно начато строительства афганского участка, однако из-за того, что афганские правительственные силы не могли обеспечить безопасность стройки, она была заморожена.

После захвата власти в Афганистане движением «Талибан» туркменские власти начали активно налаживать с ним отношения. Одним из ключевых аспектов в переговорах между Ашхабадом и талибами стал вопрос по строительству афганского участка ТАПИ.

Туркменские дипломаты и чиновники разного уровня многократно встречались с руководством правительства, сформированного талибами, чтобы согласовать начало строительства газопровода.

В январе стороны договорились возобновить прокладку афганского участка в марте. Однако этого так и не произошло. Туркменская сторона не озвучивала причины, талибы тоже, они лишь периодически заявляли о своем намерении в любом случае построить афганский участок ТАПИ.