В Узбекистане госорганы перейдут на альтернативное энергоснабжение

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил перевести на альтернативное энергоснабжение здания всех государственных органов, сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Альтернативные источники электроэнергии должны быть установлены:

во всех управлениях и отделах внутренних дел областей, районов (городов), местах исполнения наказания;

во всех районных налоговых инспекциях и областных налоговых управлениях;

во всех областных, районных и городских прокуратурах, в Департаменте при Генеральной прокуратуре и Бюро принудительного исполнения, их управлениях и отделениях;

во всех областных, районных и городских отделах юстиции, центрах государственных услуг, отделах ЗАГС;

во всех областных, городских и районных финансовых, казначейских и пенсионных управлениях, страховых организациях;

как минимум в 1000 махаллях по всей стране.

На эти и другие цели будет создан дополнительный рынок источников альтернативной электроэнергии на 1 трлн сумов (почти 90 млн. долларов). В каждой области должно быть запущено как минимум по одному производству таких устройств, говорилось на совещании у президента.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев поручил перевести на альтернативное энергоснабжение все государственные вузы страны. Президент привел в пример опыт Ташкентского химико-технологического университета. В учебном заведении установлены солнечные батареи мощностью 100 киловатт, что позволят вырабатывать в год 200 тысяч кВт/ч энергии.

Министерству высшего и среднего специального образования Узбекистана поручено уже в этом году обеспечить все вузы альтернативным энергоснабжением.