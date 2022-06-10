Минобороны России заявило об ударах по военному аэродрому Днепр

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Российские военные нанесли удары высокоточными ракетами по военному аэродрому Днепр, уничтожив авиационную технику воздушных сил Украины. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе Харькова уничтожены производственные мощности предприятия по восстановлению вооружения и военной техники ВСУ.

По словам Конашенкова, средства противовоздушной обороны за сутки сбили два самолета воздушных сил Украины: один Су-25 в районе Долгенького Харьковской области и один МиГ-29 в районе населенного пункта Ингулец Днепропетровской области.

Кроме того, были сбиты пять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Лозовая, Глубокое Харьковской области, Борозенское Херсонской области, Невское в Донецкой Народной Республике (ДНР) и в районе Попасной в Луганской Народной Республике (ЛНР).

В районе Попасной, а также в районе населенных пунктов Ледовка и Калиново Харьковской области были перехвачены четыре ракеты тактического комплекса «Точка-У». В районе Малой Камышевахи, Нижнее Купье Харьковской области и населенного пункта Яковлевка ДНР — три снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».

Также высокоточные ракеты воздушного базирования поразили два пункта управления, 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пять огневых позиций украинской артиллерии, в том числе две батареи реактивных систем залпового огня в районах Соледара и Прасковиевки (ДНР).

Также уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского оружия и боеприпасов в районах Бахмута и Берестового (ДНР) и Лоскутовки (ЛНР).

Также, согласно подсчетам министерства, в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации были убиты 150 украинских военных, уничтожены шесть танков, четыре орудия полевой артиллерии, а также две установки украинских реактивных систем залпового огня «Град».

В общей сложности с начала проведения специальной военной операции российскими военными были уничтожены 195 самолетов, 130 вертолетов, 1168 беспилотных летательных аппаратов, 336 зенитных ракетных комплексов, 3484 танка и других боевых бронированных машин, 499 установок реактивных систем залпового огня, 1843 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3528 единиц специальной военной автомобильной техники, сказал представитель Минобороны РФ.