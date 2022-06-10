Талибы возобновят строительство ТАПИ через четыре месяца, - СМИ

CentralAsia (TM) - Пресс-секретарь Министерства горнорудной промышленности и нефти Афганистана Эсматулла Бурхан заявил, что работы по строительству газопровода ТАПИ возобновятся через четыре месяца, передает афганское информагентство Tolo news.

Отмечается, что задержка строительства связана с приобретением земель, по которым будет проложен газопровод. На данный момент осталось получить около 15% от необходимой для начала строительства территории, заявил Бурхан, добавив, что задача будет решена в ближайшее время.

В январе этого года представители «Талибана» посетили Ашхабад и заявили, что строительство ТАПИ планируется возобновить в марте. Однако этого не произошло.

Ранее другие участники проекта неоднократно выражали озабоченность по поводу безопасности газопровода. В ответ на это в феврале 2022 года талибы представили план обеспечения охраны ТАПИ.

В марте участие в проекте приостановил Азиатский банк развития (АБР), который являлся координатором, до тех пор, «пока правительство талибов не признают ООН и крупные экономики мира». Талибы, в свою очередь, заявили, что строительство продолжится и без АБР.

В апреле, во время визита в Туркменистан, президент Индии снова поднял вопрос безопасности ТАПИ. Туркменская сторона пообещала изучить предложения Индии по обеспечению сохранности газопровода путем интеграции «принципов ведения бизнеса».

Общая протяженность газопровода составит 1 735 километров. По территории Туркменистана — 200 км, по территории Афганистана — 735 км, по территории Пакистана — 800 км. Планируется что газопровод пройдёт от Галкыныша через афганские города Герат и Кандагар и достигнет окончательной своей точки — населённого пункта Фазилка, на границе Пакистана с Индией.

Для обеспечения мощности газопровода было предложено самое крупное в Туркменистана - месторождение «Галкыныш».