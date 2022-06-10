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Туркменистан и Россия будут сотрудничать в области спорта

CentralAsia (TM) -  Туркменистан и Россия будут сотрудничать в области развития спортивной науки, обмена опытом по развитию спортивной отрасли, установления прямых контактов между заинтересованными спортивными федерациями и ассоциациями, проведения совместных тренировочных мероприятий национальных сборных команд, а также активизируют сотрудничество между национальными олимпийскими комитетами.

Соответствующее Соглашение между правительствами Российской Федерации и Туркменистана на 2022-2024 годы подписал заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов, сообщает пресс-служба Минспорта России.

Подписание Плана действий по реализации Соглашения состоялось 10 июня в рамках официального визита в Москву президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

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