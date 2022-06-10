Россия передаст Туркменистану тесты для диагностики оспы обезьян

- Туркменистан, общество
- 18:00, 10 июня 2022
- Просмотров: 160
CentralAsia (TM) - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) передаст партнёрам из Туркменистана тесты для лабораторной диагностики оспы обезьян, разработанные центром «Вектор», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что об этом стало известно сегодня после встречи министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммета Аманнепесова с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.
«В связи с регистрацией в ряде стран мира случаев оспы обезьян, Роспотребнадзор предоставит партнёрам из Туркменистана разработанные научным центром «Вектор» тесты для лабораторной диагностики этого заболевания, а также окажет консультативное содействие», – говорится в сообщении пресс-центра Роспотребнадзора.
9 июня Кыргызстан обвинил Казахстан в нарушении норм ЕАЭС из-за ситуации на границе в Кордае.