Россия передаст Туркменистану тесты для диагностики оспы обезьян

CentralAsia (TM) - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) передаст партнёрам из Туркменистана тесты для лабораторной диагностики оспы обезьян, разработанные центром «Вектор», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что об этом стало известно сегодня после встречи министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммета Аманнепесова с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

«В связи с регистрацией в ряде стран мира случаев оспы обезьян, Роспотребнадзор предоставит партнёрам из Туркменистана разработанные научным центром «Вектор» тесты для лабораторной диагностики этого заболевания, а также окажет консультативное содействие», – говорится в сообщении пресс-центра Роспотребнадзора.

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