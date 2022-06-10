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Товарооборот России и Туркменистана в I квартале вырос до $171,1 млн

CentralAsia (TM) -  Товарооборот Туркменистана и Российской Федерацией в первом квартале 2022 года вырос более чем на 45% и составил порядка $171,1 млн, передает ТАСС со ссылкой на материалы Кремля, предоставленные в преддверии встречи президентов двух стран в Москве.

Экспорт Туркменистана в Россию за обозначенный период вырос на 35% и составил $47,1 млн.

В рамках официального визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Россию намечено подписание документов о расширении торгово-экономического сотрудничества между странами и Декларации об углублении стратегического партнерства.

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