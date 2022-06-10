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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 107 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 10 июня.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 31900 (+200) человек,

танков ‒ 1409 (+11) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3450 (+12) ед,

артиллерийских систем – 712 (+1) ед,

РСЗО - 222 (+9) ед,

средств ПВО - 97 (+1) ед,

самолетов – 212 (+0) ед,

вертолетов – 178 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 (+10),

крылатых ракет – 125 (+0),

кораблей /катеров - 13(+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2438 (+17) ед,

специальная техника – 54 (+1).

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