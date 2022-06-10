Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 107 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:21, 10 июня 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 10 июня.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 31900 (+200) человек,
танков ‒ 1409 (+11) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3450 (+12) ед,
артиллерийских систем – 712 (+1) ед,
РСЗО - 222 (+9) ед,
средств ПВО - 97 (+1) ед,
самолетов – 212 (+0) ед,
вертолетов – 178 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 (+10),
крылатых ракет – 125 (+0),
кораблей /катеров - 13(+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2438 (+17) ед,
специальная техника – 54 (+1).
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