Племяннику Назарбаева Кайрату Сатыбалдыулы, его экс-супруге Гульмире Сатыбалды и бывшему свату Назарбаева Кайрату Боранбаеву продлили арест на месяц

Кайрат Сатыбалдыулы, Кайрат Боранбаев.

CentralAsia (KZ) - Специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана продлил арест племяннику первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрату Сатыбалды и его экс-супруге Гульмире Сатыбалды, также бывшему свату Кайрату Боранбаеву, передает Tengrinews.kz.

Решение в отношении Кайрата Боранбаева и Кайрата Сатыбалды было вынесено 8 июня. Срок ареста Гульмире Сатыбалды продлили 7 июня.

«Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц в отношении подозреваемого Боранбаева К. С.», - сообщила пресс-служба суда.

Экс-супруги также останутся под стражей еще на один месяц.

Племянник Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы был задержан антикоррупционной службой 13 марта.

Его задержали в аэропорту Алматы, когда он готовился вылететь в Дубай. Его подозревают в причастности к фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере.

Также сообщалось, что проверяется причастность Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства. Кроме этого, антикоррупционной службой Алматы проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Алматы» и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана», в том числе бывшей жены Кайрата Сатыбалдыулы - Гульмиры Сатыбалды, по факту хищения в 2019 году бюджетных средств в особо крупном размере, оплаченных за фактически невыполненные строительно-монтажные работы для объектов «Универсиады» 2017 года в Алматы.

А 17 марта под стражу был взят известный бизнесмен Кайрат Боранбаев. Как сообщалось, Кайрат Боранбаев арестован по делу о хищениях средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. По подозрению в совершении данного преступления Боранбаев задержан и водворен в изолятор временного содержания, как минимум, до 10 июня.

Известно, что дочь Кайрата Боранбаева Алима была замужем за внуком Нурсултана Назарбаева - Айсултаном, который скончался в августе 2020 года. У них остались дочь Амели и сын Султан.

В недавнем интервью Нурсултана Назарбаева спросили о задержании его родственников. Елбасы ответил, что закон в Казахстане един для всех.

«Если кто-то из моих родственников за моей спиной воспользовался моим именем как прикрытием для нарушения закона, то они должны понести соответствующую ответственность. Вина должна быть доказана в судебном порядке», - сказал он.

При этом первый президент добавил, что каждый гражданин имеет право на законную защиту.

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