Польша отменяет режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью

CentralAsia (CA) - Польша с 1 июля отменяет режим чрезвычайной ситуации введенный из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью, пишет euronews.

Ограничения сняты в связи завершением строительства стены на границе. Тогда же будет снят временный запрет нахождения в десятках приграничных населенных пунктов.

Однако приближаться к стене меньше чем на 200 метров будет по-прежнему нельзя, до тех пор, пока на нее не установят камеры наблюдения.

Ранее Польша констатировала обострение ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией, сообщалось об увеличении числа попыток силового форсирования границы и количества задержанных мигрантов. Пограничная стража Польши сообщала о том, что число попыток мигрантов нелегально проникнуть в страну с территории Белоруссии превысило 5,5 тыс. с начала года.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября 2021 года, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желавших перебраться в Евросоюз. В Европе назвали незаконную миграцию с территории Белоруссии «гибридной агрессией белорусского режима».











