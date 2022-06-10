В мае в Узбекистан денежными переводами отправлено $1,65 млрд

CentralAsia (UZ) - В мае трудовые мигранты отправили в Узбекистан рекордные 1,65 млрд долларов, что почти в 2,7 раза больше такого же показателя прошлого года. Это может быть связано с переводами граждан Кыргызстана и Таджикистана, работающих в России, а также челночной торговлей.

Объём денежных переводов в Узбекистан из-за границы в январе-мае 2022 года резко вырос, следует из данных Центрального банка.

За пять месяцев в страну поступили переводы на 4,19 млрд долларов, что на 1,58 млрд долларов, или 61%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В мае физические лица направили в Узбекистан рекордные 1,65 млрд долларов (предыдущий рекорд был в апреле — 1,07 млрд), в то время как в мае 2021 года этот показатель был почти в 2,7 раза меньше — около 620 млн долларов.

В январе-мае банки приобрели у населения валюты на 4,32 млрд долларов, что на 1,6 млрд долларов, или на 59%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в мае объём покупок составил 1,05 млрд долларов.

При этом банки продали гражданам валюты на 2,84 млрд долларов (в апреле — 610 млн долларов), что на 1,17 млрд долларов, или 70%, больше прошлогоднего показателя.

В 2021 году объём международных денежных переводов в Узбекистан составил 8,07 млрд долларов, что на 34% больше показателей 2020 и 2019 годов (6 млрд долларов). 70% переводов за прошлый год пришлось на долю России — 5,67 млрд долларов. Однако снижение экономической активности у основных торговых партнёров, колебания курсов национальных валют и миграционные потоки создают вероятность того, что в текущем году объём денежных переводов будет на 18−25% ниже, чем в прошлом, отмечает Центробанк Узбекистана.

По данным ЦБ РФ, из России в Узбекистан в 2021 году отправлены переводы на 5,5 млрд долларов, средняя сумма перевода составила 410 долларов.