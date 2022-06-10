Владимир Путин провел переговоры с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым

CentralAsia (TM) - Президент России Владимир Путин сегодня, 10 июня, провел в Кремле встречу с новым главой Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Бердымухамедов — сын экс-президента республики Гурбангулы Бердымухамедова — победил на выборах 12 марта. Это его первый официальный зарубежный визит после вступления в должность главы государства.

«Я очень рад вас видеть, добро пожаловать в Россию. Нам очень приятно, что первый свой государственный зарубежный визит вы осуществляете в нашу страну. Это лишний раз подчеркивает особый характер наших отношений»,— сказал господин Путин на встрече.

Он подчеркнул стратегический характер отношений России и Туркмении и обратил внимание на рост двустороннего товарооборота на 40% в первом квартале текущего года. По словам российского президента, за время пандемии двусторонний товарооборот сократился более чем на 10%. «Зато сегодня, несмотря на все внешние сложности, за первый квартал увеличение больше 40%»,— отметил Путин.

Он также пожелал успеха и здоровья бывшему президенту, отцу Сердара Бердымухамедова. «Хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания предыдущему президенту, моему хорошему и доброму другу с пожеланиями ему успехов и здоровья»,— сказал Владимир Путин.

Он также принял приглашение посетить Туркменистан. «Спасибо, я обязательно воспользуюсь этим»,— заявил президент России.