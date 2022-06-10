экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Владимир Путин наградил Сердара Бердымухамедова орденом Дружбы

CentralAsia (TM) -  Президент России Владимир Путин 10 июня наградил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова орденом Дружбы.

«Как глава государства, так и до избрания на пост президента Вы последовательно выступали и выступаете за развитие дружественных и по-настоящему партнёрских отношений с Россией», — заявил Путин.

«На различных государственных должностях лично участвовали в подготовке и реализации ряда совместных альтернатив и важных соглашений. Будучи сопредседателем межправительственной российско-туркменской комиссии, активно занимались практическими вопросами продвижения двухсторонних торгово-экономических связей», — продолжил он.

Президент поздравил Бердымухамедова с наградой и пожелали дальнейших успехов на посту президента.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • РБК: Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта
  • В Узбекистане ученый восстановил с тюркского языка календарь эпохи Кокандского ханства
  • Между Россией и Китаем открыли первый автомобильный мост


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com