Бердымухамедов и Путин подписали декларацию об углублении стратегического партнерства
- Туркменистан, общество
- 19:50, 10 июня 2022
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CentralAsia (TM) - Президент России Владимир Путин и глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов 10 июня подписали декларацию об углублении стратегического партнерства между двумя странами.
Президенты проводят встречу в Кремле. Это первый официальный зарубежный визит Бердымухамедова после вступления в должность главы государства (19 марта 2022 года).
В этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между РФ и Туркменистаном.
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