Бердымухамедов и Путин подписали декларацию об углублении стратегического партнерства

CentralAsia (TM) - Президент России Владимир Путин и глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов 10 июня подписали декларацию об углублении стратегического партнерства между двумя странами.

Президенты проводят встречу в Кремле. Это первый официальный зарубежный визит Бердымухамедова после вступления в должность главы государства (19 марта 2022 года).

В этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между РФ и Туркменистаном.