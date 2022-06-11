экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Туркменистан купил у России Aurus, на котором ранее ездил Сердар Бердымухамедов

CentralAsia (TM) -  Туркменистан купил первое авто Aurus Senat Limousine. Именно этот автомобиль 10 июня использовал президент страны Сердар Бердымухамедов в ходе официального визита в Россию.

«Республика Туркменистан приобрела первый автомобиль Aurus Senat Limousine. Именно на нём передвигался президент Туркменистана в рамках своего визита в Российскую Федерацию», — рассказал ТАСС источник, близкий к туркменскому правительству.

Данный тип автомобиля обладает самым высоким в мире уровнем баллистической защиты — Senat Limousine считается одним из самых безопасных транспортных средств.

Ранее сообщалось, что 10 июня президенты России и Туркменистана Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов подписали декларацию об углублении стратегического партнерства двух стран.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Владимир Путин наградил Сердара Бердымухамедова орденом Дружбы
  • Олимпийского чемпиона Тувшинбаяра Найдана приговорили к 16 годам лишения свободы в Монголии
  • Минобороны России заявило об ударах по военному аэродрому Днепр


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com