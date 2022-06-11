Туркменистан купил у России Aurus, на котором ранее ездил Сердар Бердымухамедов

CentralAsia (TM) - Туркменистан купил первое авто Aurus Senat Limousine. Именно этот автомобиль 10 июня использовал президент страны Сердар Бердымухамедов в ходе официального визита в Россию.

«Республика Туркменистан приобрела первый автомобиль Aurus Senat Limousine. Именно на нём передвигался президент Туркменистана в рамках своего визита в Российскую Федерацию», — рассказал ТАСС источник, близкий к туркменскому правительству.

Данный тип автомобиля обладает самым высоким в мире уровнем баллистической защиты — Senat Limousine считается одним из самых безопасных транспортных средств.

Ранее сообщалось, что 10 июня президенты России и Туркменистана Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов подписали декларацию об углублении стратегического партнерства двух стран.