Туркменистан и Россия продолжат тесное сотрудничество на Каспии,- Сердар Бердымухамедов

CentralAsia (TM) - Туркменистан и Российская Федерация продолжат тесное сотрудничество на Каспийском море как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Об этом заявил Сердар Бердымухамедов по итогам переговоров с Владимиром Путиным в Москве в ходе своего первого официального зарубежного визита в качестве президента Туркменистана, сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы высоко ценим активное участие России в работе саммитов прикаспийских государств, её вклад в достижение ключевых договоренностей», – сказал С.Бердымухамедов.

Тема укрепления сотрудничества в регионе Каспийского моря была одной из важных переговоров лидеров двух стран.

Как подчеркнул Владимир Путин, в России и Туркменистане придаётся большое значение совместной работе с прикаспийскими государствами в сфере обеспечения безопасности, углубления экономического партнёрства, сохранения природных ресурсов и поддержания экологического благополучия.

В настоящее время ведётся активная подготовка к проведению в Ашхабаде очередного, шестого Каспийского саммита, а также в Москве второго Каспийского экономического форума.

Сердар Бердымухамедов впервые посетил Россию в качестве главы государства с момента вступления 19 марта 2022 года в должность президента Туркменистана. Это его первый официальный зарубежный визит.