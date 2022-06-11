Туркменистан и Россия подписали 15 документов о сотрудничестве

CentralAsia (TM) - Солидный пакет из 15 документов пополнил договорно-правовую базу Туркменистана и России, наряду с Декларацией об углублении стратегического партнёрства. Они были подписаны 10 июня в ходе официального визита президента Сердара Бедымухамедова в Москву, сообщает пресс-служба Кремля.

В их числе – документы, касающиеся взаимодействия в экономической сфере, и, в частности, в финансово-банковском секторе. Это Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Российской Федерации о предупреждении, выявлении и пресечении совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций и Меморандум о взаимопонимании между Центральным банком Туркменистана и Центральным банком Российской Федерации в области банковского надзора.

Ряд документов призван содействовать наращиванию двустороннего партнёрства в коммуникационной и транспортно-логистической сферах. В их числе: Меморандум о взаимопонимании между агентством «Туркменсвязь» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по сотрудничеству в области связи и информационных технологий; Меморандум о взаимопонимании между Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Министерством транспорта Российской Федерации по сотрудничеству в области транспорта и транзита; Меморандум о взаимопонимании между агентством «Туркмендемирёллары» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги»; Меморандум о сотрудничестве в международных и транзитных грузовых перевозках между Открытым акционерным обществом «Транспортно-логистический центр Туркменистана» и акционерным обществом «РЖД Логистика».

На активизацию плодотворного взаимодействия в сферах образования и науки нацелены Соглашение о сотрудничестве между Туркменским государственным университетом имени Махтумкули и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Астраханский государственный университет»; Меморандум о научном сотрудничестве между Научно-производственным центром сельского хозяйства Туркменского сельскохозяйственного института и Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный научный центр риса»; Соглашение о научно-исследовательском сотрудничестве между Национальным институтом пустынь, растительного и животного мира Службы охраны окружающей среды Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Всероссийским научно-исследовательским институтом гидротехники и мелиорации имени А.Н.Костякова.

Укреплению взаимополезных контактов в сельскохозяйственной отрасли призвано способствовать Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области карантина растений.

Кроме того, подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве в строительном секторе между Министерством строительства и архитектуры Туркменистана и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В числе подписанных документов также План действий по реализации Соглашения между Правительством Туркменистана и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области спорта на 2022-2024 годы.

Новые стимулы получило и взаимодействие между соседними регионами двух стран. Так, подписаны Соглашение между хякимликом города Туркменбаши Туркменистана и администрацией муниципального образования «Город Астрахань» Российской Федерации об установлении побратимских отношений между городами Туркменбаши и Астрахань и Соглашение между хякимликом Балканского велаята (Туркменистан) и Правительством Астраханской области (Российская Федерация) об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах.

Встречу с российскими партнёрами также провели представители туркменского предпринимательства. По её итогам подписан Договор о сотрудничестве между Торговой сетью супермаркетов «Халк маркет» (Туркменистан) и Агрохолдингом «Русагро» (Россия), нацеленный на интенсификацию двусторонних торгово-экономических контактов, в том числе в продовольственной сфере, по линии деловых кругов.