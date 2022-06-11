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США отвергли планы по созданию «азиатского аналога НАТО»

CentralAsia (CA) -  Соединенные Штаты не ищут конфронтации или новой холодной войны и не планируют создавать аналог НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом на ежегодной конференции по безопасности «Диалог Шангри-ла» заявил глава Пентагона США Ллойд Остин, передает Reuters.

«Мы не стремимся к конфронтации или конфликту. И мы не стремимся к новой холодной войне, азиатскому аналогу НАТО или региону, расколотому на враждебные блоки», — сказал он.

По его словам, Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы справиться с напряженностью в отношениях с Китаем и предотвратить потенциальный конфликт. «Мы намерены поддерживать статус-кво, который уже принес много пользы региону. Мы привержены нашей давней политике одного Китая, но мы против односторонних изменений статус-кво с любой из сторон, мы не поддерживаем независимость Тайваня», — сказал Остин, отметив при этом, что меняется политика самого Китая.

В свою очередь представитель Министерства обороны КНР У Цянь на пресс-конференции после встречи министра Вэя Фэнхэ с Остином заявил, что армия Китая будет использовать любые способы борьбы при попытке отделить Тайвань.

«Если кто-то осмелится отделить Тайвань от Китая, у китайской армии не останется иного выбора, кроме как сражаться всеми средствами и предпринимать все необходимые меры, чтобы пресечь любые попытки тайваньских сепаратистов», — сказал Цянь.

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