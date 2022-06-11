Экс-президента Боливии Аньес осудили на 10 лет тюрьмы за переворот в 2019 году

CentralAsia (CA) - Суд Боливии приговорил бывшего президента страны Жанин Аньес к 10 годам тюрьмы по делу о госперевороте, произошедшем в 2019 году, пишет газета El Deber.

Отмечается, что генпрокуратура Боливии просила осудить Аньес на 15 лет заключения. Суд уже объявил вердикт сторонам, но обоснование представит в ближайшие дни.

Полиция задержала Аньес в ночь на 13 марта 2021 года по подозрению в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре в рамках дела о госперевороте. Следствие предполагает, что политик незаконно провозгласила себя главой Боливии без соблюдения норм конституции и законов. Судебное разбирательство по дел началось 28 марта, но в тот же день его отложили на апрель из-за нервного срыва Аньес, который случился у нее на заседании.

Ранее экс-глава Боливии пожаловалась на избиение в тюрьме. Об этом сообщила ее дочь Каролина Рибера.

Аньес задержали 13 марта в рамках расследования дела о госперевороте. Она находилась в доме своих родственников в городе Тринидад, когда за ней пришли сотрудники правоохранительных органов и устроили обыск. Бывшую главу государства обнаружили в ящике, расположенном под кроватью.