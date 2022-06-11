На юго-востоке Узбекистана загорелся магистральный газопровод (видео)

CentralAsia (UZ) - В Каганском районе Бухарской области произошел пожар на магистральном газопроводе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

Сообщение о возгорании поступило в ночь на субботу в 04:10. На место происшествия выехали восемь пожарно-спасательных экипажей и две единицы спецтехники. Огонь удалось потушить в 05:50.

В результате пожара пострадало газовое оборудование. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время устанавливается причина возникновения возгорания и размер материального ущерба.