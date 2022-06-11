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США отменили тесты на COVID-19 для въезда в страну

CentralAsia (CA) -  США заявили, что с воскресенья больше не будут требовать от авиапассажиров отрицательный тест на COVID-19 перед въездом в страну из-за границы, так же как Канада, Великобритания и многие другие страны.

Власти США заявили, что отменяют тесты из-за огромного прогресса, достигнутого страной в борьбе с вирусом. Кроме того, на отмене настаивала туристическая индустрия, так как необходимость делать тесты перед прилетом пугала путешественников, которые боялись застрять за границей.

Тесты отменяют с воскресенья, 12 июня, передает Би-би-си.

Однако национальные центры по контролю и профилактике заболеваний пересмотрят эту политику через 90 дней. Власти заявили, что без колебаний восстановят тестирование, если в стране обнаружат новые штаммы коронавируса.

«Мы можем сделать этот шаг благодаря огромному прогрессу: мы создали жизненно важные вакцины и сделали методы лечения широко доступными, и эти инструменты работают для предотвращения серьезных заболеваний и смерти от коронавируса», - объяснил решение высокопоставленный чиновник, которого цитируют американские СМИ.

В январе 2021 года США ввели правила, требующие от авиапассажиров иметь отрицательный результат в течение трех дней перед полетом или предоставить доказательства недавнего выздоровления от вируса.

Президент США Джо Байден в декабре 2021 года ужесточил правила - отрицательный тест нужно было сдать не позднее, чем за 24 часа до полета, поскольку число заражений выросло из-за варианта «Омикрон ».

При этом большинство неграждан США, которые хотят въехать в страну, по-прежнему должны быть вакцинированы.

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