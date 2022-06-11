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Россия объявила о выходе из турорганизации ООН

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выходе России из Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство приняло соответствующее предложение российского МИДа.

«В соответствии со статьей 36 федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации», — говорится в распоряжении.

UNWTO отвечает за общедоступность туризма и развитие туристической отрасли. Организация объединяет 158 стран-участниц, шесть ассоциированных территорий, две территории в статусе наблюдателя и более 500 аффилированных организаций.

В конце апреля Россия объявила о своем решении выйти из Всемирной туристской организации ООН в ответ на приостановку членства — на последнем настаивали Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина после начала российской военной операции на Украине.

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