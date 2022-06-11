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Чехия передала Украине военную помощь на $152 млн

CentralAsia (CA) -  На Украину из Чехии прибыли два 36-метровых понтонных моста для восстановления транспортного сообщение в местах боевых действий. Всего с начала конфликта Прага предоставила Киеву военной помощи на сумму более 3,5 млрд крон ($152 млн), сообщает CTK со ссылкой на заявление властей.

В то же время глава чешского Минобороны Яна Чернохова заявила, что правительство планирует в ближайшее время отправить на Украину средства химической защиты на сумму около 8 млн крон (347 тыс.). «Это невостребованный материал, так что дело не в том, что мы сейчас тратим 8 млн крон, а на самом деле это балансовая стоимость этого ненужного имущества», — уточнила она.

Многие страны Запада, в частности Чехия, осудили действия Москвы и ввели против нее санкции. В середине мая президент Чехии Милош Земан подписал постановление с разрешением 103 гражданам страны присоединиться к украинским военным. Ранее власти также сообщали о передаче Киеву чешских БМП и танков Т-72.

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