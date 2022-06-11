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Министерство образования и науки Казахстана преобразовано в два отдельных ведомства

CentralAsia (KZ) -  МОН РК разделили на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Вопросами штатной численности МОН РК займется правительство.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации Министерства образования и науки.

В постановлении говорится о создании Министерства просвещения, которое будет заниматься вопросами дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования, охраны прав детей.

Министерство науки и высшего образования будет заниматься вопросами в области высшего и послевузовского образования, языковой политики, науки.

Оба новых ведомства также будут обеспечивать цифровизацию в своих сферах.

Глава государства отметил необходимость создания в Казахстане национальной системы цитирования, которая, по его мнению, позволит в значительной степени повысить качество научно-исследовательских работ. Этот шаг потребует укрепления потенциала казахстанских научных журналов, подчеркнул он.

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