Президент Украины предупредил о риске свержения правительств из-за нехватки зерна

CentralAsia (CA) - Если зерно не сможет покинуть украинские порты, миру будет грозить политический хаос, а в азиатских и африканских странах начнется голод, первые проявления которого видны уже сейчас. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Азиатском межправительственном саммите по безопасности Shangri-La Dialogue в Сингапуре. Трансляция шла на YouTube.

«Нехватка продовольствия непременно приведет к политическому хаосу, который может привести к свержению правительств многих стран, изгнанию множества политиков. Это уже происходит. Эта угроза становится очевидной при виде взлетевших цен на множество повседневных товаров в ряде стран», — сказал украинский лидер.

Зеленский также поблагодарил представителей других государств за оказанную Украине помощь, добавив, что эта поддержка также полезна и самим странам-донорам. Он пояснил: именно на полях сражений Украины решаются будущие правила этого мира и границы возможного.

В начале мая дефицит пшеницы с риском появления новых военных конфликтов в Африке связал глава итальянского МИДа Луиджи Ди Майо. «Мы рискуем политической нестабильностью, распространением террористических организаций и переворотами», — подчеркнул он тогда. По данным министра, из украинских портов не могут вывезти 30 млн т зерна.

По состоянию на начало мая на Украине скопилось 4,5 млн т зерна, которые не могли покинуть страну, такую оценку дали в ООН, призвав Россию разблокировать гавани и обеспечить безопасный проход кораблей.

В Кремле в ответ обвиняют в блокаде поставок зерна с Украины западные страны, которые предприняли «незаконные действия», подразумевая введенные против России и Белоруссии ограничительные меры.