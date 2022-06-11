В Узбекистане пятерых мужчин осудили за убийство гражданина Германии

CentralAsia (UZ) - В Самаркандской области пятерых жителей Джамбайского района приговорили к тюремному сроку от 13 до 19 лет за разбойное нападение на гражданина Германии, который скончался от травм в больнице, передает Zamon.

Согласно информации, иностранец занимался предпринимательством в Джамбайском районе. Супруга погибшего прибыла из Германии, чтобы принять участие в суде в качестве потерпевшей стороны.

Она рассказала, что для её мужа Узбекистан стал родиной. На просьбы вернуться в Германию он в ответ приглашал семью в Узбекистан и говорил, что ему предстоит сделать многое в этой стране.

После того, как он начал заниматься предпринимательской деятельностью, он мало ездил в Германию, — отметила женщина.

Выяснилось, что пятеро жители проникли в арендуемый дом в масках. Они отключили электричество, камеры видеонаблюдения и напали на него. Обвиняемые нанесли ему удары палками и металлическими изделиями, сломав ему руки и ноги. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он позже скончался.

При этом, один из подсудимых, работавший таксистом, рассказал, что они пытались украсть у него наркотики, которыми якобы травили молодёжь района.

Другой обвиняемый, который уже имел судимость, пригласили в дом в качестве электрика. После выполнения работ он заметил у него большую сумму денег и организовал разбойное нападение. Он позвал ещё четверых сообщников, которым сообщил о планах украсть два мешка наркотических веществ. Однако они не смогли найти в доме деньги.

Джамбайский районный суд по уголовным делам признал подсудимых виновными по пункту «в» части 4 статьи 164 (Разбой организованной группой или в её интересах) и пункту «д» части 3 статьи 104 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлёкшее смерть потерпевшего).

Главу преступников приговорили к 19 годам лишения свободы, три его сообщника получили по 16−18 лет тюрьмы. Таксист, который довёз их до дома погибшего, осужден на 13 лет.