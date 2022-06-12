Нурсултан Назарбаев находится в Москве, - СМИ

CentralAsia (KZ) - Нурсултан Назарбаев находится в Москве, пишет Orda.KZ.

В российскую столицу первый президент Казахстана прибыл, по некоторым данным по приглашению Владимира Путина. При этом другие телеграмм-каналы писали, что встречи с Путиным просил сам Назарбаев. И вызвано это поправками в Конституции, которые лишают первого президента и его семью привилегий и гарантий.

Нурсултан Назарбаев намерен посетить не только Москву, но и Сочи, пишет Orda.kz.

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