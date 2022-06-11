Турция снизит квоту на проживание иностранцев до 20%

CentralAsia (CA) - Власти Турции ограничили допустимое число иностранцев, которые могут проживать в ряде районов страны, заявил министр внутренних дел Сулейман Сойлу, передает Anadolu.

С 1 июля в каждом районе смогут проживать не более 20% иностранцев, добавил министр (раньше квота составляла 25%). Тогда около 1,2 тыс. жилых районов будут закрыты для заселения мигрантами. По его словам, это касается как предоставления убежища, так и выдачи видов на жительство.

Сойлу подчеркнул, что нелегальную миграцию власти стараются пресекать на корню. «Мы предотвратили проникновение в Турцию 2 626 170 человек на границах, и мы задержали 1 246 000 иммигрантов внутри страны за последние шесть лет», — рассказал он. По его словам, если бы власти не построили стены на восточной и южной границах, то в Турцию незаконно попали бы еще 8 млн человек вдобавок к уже находящимся там мигрантам.

Глава МВД заявил, что сейчас одних только сирийцев в Турции зарегистрировано более 3,7 млн, при этом около 122 тыс. из них не проживают в республике. Население Турции — примерно 86 млн человек.

Общее число проживающих на территории страны с видом на жительство по состоянию на 9 июня составило около 1,4 млн человек, из них 91 тыс. — россияне.

После начала конфликта на Украине усилился приток беженцев и из этой страны: по словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, к 9 мая их число приблизилось к 100 тыс.