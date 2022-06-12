КНР будет сражаться до конца при попытке отделить Тайвань, - глава МО Китая

CentralAsia (CA) - Китай намерен сражаться «до самого конца» в случае попытки отколоть Тайвань, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на конференции по безопасности «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре.

«Если кто-либо попытается отколоть Тайвань от Китая, мы без колебаний примем бой, мы будем cражаться любой ценой и до самого конца», — заявил министр.

Ранее о последствиях вплоть до войны при попытках отторжения китайской территории предупреждал официальный представитель минобороны КНР У Цянь.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.