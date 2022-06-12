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В Казахстане за сутки зарегистрировано 13 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+).

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 305 862 случая.

На 12 июня лечение от КВИ продолжают получать 160 человек (117 КВИ+ и 43 КВИ-), из них в стационарах находятся 35 пациентов, на амбулаторном уровне - 125 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.

На 11 июня 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 514 514 человек, 2-м компонентом провакцинирован 9 292 591 человек. Ревакцинированы 4 694 715 человек.

В Казахстане за сутки 6 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего выздоровевших с начала пандемии 1 292 082 человека.

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Коронавирус в Казахстане
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