Туркменистан восстанавливает внешнее транспортное сообщение

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил возобновить в ближайшее время внешнее транспортное сообщение.

Поручение главы государства было озвучено на днях на заседании правительства, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

По данным издания, президент Туркменистана отметил, что эпидемиологическая ситуация в мире нормализовалась, многие страны открыли своё пространство.

Регулярное авиасообщение Туркменистана с другими странами было прекращено в самом начале пандемии COVID-19, весной 2020 года. 6 мая стало известно, что страна частично возобновит авиасообщение. В настоящее время полёты из Туркменистана осуществляются в двух направлениях – Казань и Дубай.

Ранее сообщалось, что с 1 июня Узбекистан получил разрешение на транзит грузов через Туркменистан в составе организованных автокараванов.