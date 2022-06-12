экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Туркменистан восстанавливает внешнее транспортное сообщение

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил возобновить в ближайшее время внешнее транспортное сообщение.

Поручение главы государства было озвучено на днях на заседании правительства, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

По данным издания, президент Туркменистана отметил, что эпидемиологическая ситуация в мире нормализовалась, многие страны открыли своё пространство.

Регулярное авиасообщение Туркменистана с другими странами было прекращено в самом начале пандемии COVID-19, весной 2020 года. 6 мая стало известно, что страна частично возобновит авиасообщение. В настоящее время полёты из Туркменистана осуществляются в двух направлениях – Казань и Дубай.

Ранее сообщалось, что с 1 июня Узбекистан получил разрешение на транзит грузов через Туркменистан в составе организованных автокараванов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Президент Украины предупредил о риске свержения правительств из-за нехватки зерна
  • Министерство образования и науки Казахстана преобразовано в два отдельных ведомства
  • На юго-востоке Узбекистана загорелся магистральный газопровод (видео)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com