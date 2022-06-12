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Илон Маск передал украинским разведчикам терминалы Starlink (фото)

CentralAsia (CA) -  Основатель SpaceX Илон Маск передал терминалы Starlink украинским разведчикам. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

«Илон Маск успевает не только работать над подготовкой к марсианской миссии, но и передавать нашей разведке так необходимые для их специальных миссий Starlinks. Армия Украины защищает свободу на Земле, чтобы ее можно было установить и на Марсе», – говорится в сообщении Минобороны.

В начале марта в Украину приехала первая партия станций спутникового интернета StarLink.

В конце апреля в Украине зарегистрировали представительство компании Starlink Ukraine.

Starlink – это инновационный проект компании SpaceX Илона Маска, который благодаря сети спутников и специальному терминалу со спутниковой антенной обеспечивает доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.

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