Что произойдет с организмом, если отказаться от ужина на год, - исследование

CentralAsia (CA) - Для многих людей, которые не любят физические упражнения, но хотят держать себя в форме, отказ от ужина кажется отличным способом похудеть. Но на практике он не так уж и прост – слишком сильное чувство голода не дает спать, и в результате происходят срывы и ночные перекусы.

Действительно ли можно похудеть, пропуская вечерний прием пищи? Для того чтобы дать ответ на этот вопрос, группа исследователей Медицинского университета Южного Китая целый год проводила исследование, в котором участвовало 139 человек, страдающих ожирением. Издание WeChat опубликовало его результаты.

Одним отказом от ужина дело не ограничивается

Для того чтобы проверить эффективность отказа от ужина на снижение веса, группа исследователей Медицинского университета Южного Китая провела годовой эксперимент, в котором приняли участие 139 человек с индексом массы тела от 28 до 45. Результаты исследования были опубликованы в «Медицинском журнале Новой Англии».

Для многих людей, которые не любят физические упражнения, но хотят держать себя в форме, отказ от ужина кажется отличным способом похудеть. Но на практике он не так уж и прост – слишком сильное чувство голода не дает спать, и в результате происходят срывы и ночные перекусы.

Действительно ли можно похудеть, пропуская вечерний прием пищи? Для того чтобы дать ответ на этот вопрос, группа исследователей Медицинского университета Южного Китая целый год проводила исследование, в котором участвовало 139 человек, страдающих ожирением.

Результаты эксперимента показали, что отказ от вечернего приема пищи в сочетании с контролем общего количества калорий эффективно влиял на снижение веса, но в целом эффективность была практически такой же, как и у группы Б, участники которой просто ограничивали число потребляемых калорий.

Как заявили исследователи, одним отказом от ужина без контроля потребления калорий невозможно достичь цели потери веса. Важное условие похудения – есть меньше.

Кроме того, исследование также показало, что отказаться от вечернего приема пищи довольно трудно. Даже под руководством и наблюдением специалистов 15% участников все же отказались от продолжения участия в эксперименте. В повседневной жизни этот подход с большей вероятностью будет неудачным.

Три побочных эффекта от двухразового питания

С точки зрения нутрициологии, по характеру двухразовое питание аналогично методу "интервального голодания". Суть этого метода заключается в том, чтобы ограничить время приема пищи до 6-10 часов в течение дня. Например, принимать пищу только с 10 утра до 6 вечера, в остальное время – придерживаться голодания.

Этот метод действительно поможет в некоторой степени снизить вес, но он также чреват некоторыми негативными последствиями.

Возвращение сброшенных килограммов

Длительное соблюдение двухразового питания помогает похудеть, однако эффект очевиден лишь на начальном этапе, и вскоре возникнет стадия застоя.

Дело в том, что при интервальном голодании организм не сможет терять слишком много жира, однако происходит снижение скорости метаболизма. Если после этого начать есть немного больше или возобновить трехразовое питание, вес будет снова расти.

Развитие заболеваний желудка

Если в организм долгое время не поступает пища, будет происходить обратный заброс в желудок выделенной желудочной кислоты и желчи, которые будут разъедать слизистую оболочку желудка, вызывая язвенную болезнь. Накопление желчи в желчном пузыре в течение длительного времени повышает риск образования камней.

Снижение мышечной массы

В ходе интервального голодания уменьшается не только жировая масса, но и мышечная. Исследование показало, что при ограничении времени приема пищи в течение 12 недель люди теряли в среднем 0,64 килограммов мышечной массы, в то время как при трехразовом питании с ограничением числа потребляемых калорий мышечная масса уменьшалась в среднем только на 0,17 килограммов.

Исследователи Пекинской больницы "Хэсе" предупредили, что интервальным голоданием могут заниматься только здоровые люди в возрасте от 18 до 50 лет, не имеющие хронических заболеваний, таких как диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, рак и других, а также ведущие обычный образ жизни без длительных ночных смен.Лучший режим питания по версии нутрициологов

Самое главное при похудении – контроль количества потребляемых калорий, при этом правильно выбирать продукты, следить за качеством питания и соблюдать разумный баланс питательных веществ.

Согласно приведенным выше принципам, наиболее распространенным режимом питания является "3+2", то есть три основных приема пищи и два перекуса. Этого режима довольно легко придерживаться. Ниже будет дано рекомендуемое время для приема пищи в соответствии с этим режимом.

Завтрак: 7 часов утра

В это время организм просыпается, и пищеварительная система начинает работать. Во время завтрака организм наиболее эффективно переваривает и усваивает питательные вещества.

Перекус: 10:30 часов утра

Обмен веществ в организме ускоряется, и многие люди начинают ощущать слабое чувство голода. Перекус в это время поможет восполнить энергию. В частности, для студентов, офисных сотрудников и других работников умственного труда перекус необходим, так как он помогает сосредоточиться и поддерживать эффективный учебный или рабочий настрой.

В качестве перекуса могут служить огурец или помидор, два-три кусочка сушеного тофу, горсть орехов, полстакана молока, маленькая бутылочка йогурта и прочее. После перекуса обед следует сократить в соответствии с собственным ощущением насыщения.

Обед: 12:30 часов дня

После 12 часов дня организм больше всего нуждается в энергии. Если у вас мало времени на обед, старайтесь все равно тщательно пережевывать и глотать пищу, а также не ешьте во время работы.

Полдник: 15:00 часов дня

Интервал между обедом и ужином довольно большой. К 16 часам вечера содержание глюкозы в организме снижается. Полдник поможет избежать заторможенности и предотвратить негативные эмоции, такие как раздражительность и беспокойство.

Для полдника лучше всего выбрать два-три вида продуктов, которые оказывают взаимодополняющее действие и могут обеспечить сбалансированное питание. Например, зерновые культуры (печенье, сухари) в сочетании с молочным продуктом или сезонными фруктами. Из напитков лучше отдавать предпочтение кипяченой воде и зеленому чаю.

Ужин: 6-7 часов вечера

Слишком поздний ужин и отход ко сну в то время, когда желудок еще не успел переварить пищу, не только негативно скажется на качестве сна, но и увеличит нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Кроме того, поздний прием пищи вызывает ожирение и может привести к различным хроническим заболеваниям.

Сбалансированное сочетание продуктов, богатых белком, основных продуктов питания и овощей также способствует эффективному контролю веса.

Во время еды важно тщательно пережевывать пищу и медленно глотать. Требуется некоторое время, чтобы сигнал о сытости дошел от желудка к мозгу. Поэтому, если вы наброситесь на еду и будете есть быстро, то позже в итоге почувствуете, что переели.