Российская авиация сбила три Су-25 ВВС Украины
- Азия и мир, общество
- 15:57, 12 июня 2022
- Просмотров: 116
CentralAsia (CA) - Российские средства противовоздушной обороны и истребительная авиация за сутки сбили три штурмовика Су-25 ВС Украины. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбит один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Долгенькое Харьковской области», - сказал он.
Конашенков добавил, что еще два Су-25 сбиты российскими истребителями в районах Райгородок и Черкасское Донецкой области.
В результате ударов авиации уничтожено более 150 военных, а также шесть танков, пять орудий полевой артиллерии и десять специальных автомобилей различного назначения ВС Украины, сказал он.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.