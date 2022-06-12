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Российская авиация сбила три Су-25 ВВС Украины

CentralAsia (CA) -  Российские средства противовоздушной обороны и истребительная авиация за сутки сбили три штурмовика Су-25 ВС Украины. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбит один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Долгенькое Харьковской области», - сказал он.

Конашенков добавил, что еще два Су-25 сбиты российскими истребителями в районах Райгородок и Черкасское Донецкой области.

В результате ударов авиации уничтожено более 150 военных, а также шесть танков, пять орудий полевой артиллерии и десять специальных автомобилей различного назначения ВС Украины, сказал он.

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