Владимир Зеленский стал лауреатом премии Бориса Немцова за смелость
- Азия и мир, общество
- 16:14, 12 июня 2022
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CentralAsia (CA) - Лауреатом премии Бориса Немцова 2022 года стал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил в воскресенье Фонд Бориса Немцова за свободу.
Как говорится в сообщении, фонд в этом году принял решение номинировать на премию только представителей Украины. По результатам голосования учредителей и совета фонда победителем стал президент Украины.
В прошлые годы лауреатами премии «за исключительную отвагу в отстаивании демократических ценностей и прав человека» становились только граждане России – политики Алексей Навальный и Лев Шлосберг, гражданские активисты Константин Котов, Анастасия Шевченко, Ильдар Дадин и Надежда Митюшкина.
Российский оппозиционер Борис Немцов был убит в Москве в феврале 2015 года.
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