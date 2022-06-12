В Индии два человека погибли на протестах из-за высказываний о пророке Мухаммеде

- Азия и мир, происшествия
- 16:35, 12 июня 2022
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CentralAsia (CA) - Индийская полиция застрелила двух протестующих и арестовала более 130 человек во время уличных митингов, спровоцированных высказыванием представителя правящей партии о пророке Мухаммеде, сообщили власти агентству Франс-Пресс (AFP) в субботу. Об этом 12 июня сообщило издание Мanila Тimes.
С прошлой недели в мусульманском мире начались массовые протесты, когда представитель партии Бхаратия Джаната премьер-министра Индии Нарендры Моди прокомментировал отношения между Пророком и его младшей женой Аишей в теледебатах.
В Индии и соседних странах мусульмане в огромном количестве вышли на улицы после пятничной молитвы, чтобы осудить эти высказывания, а полиция открыла огонь по толпе в городе Ранчи на востоке Индии.
«Полиция была вынуждена открыть огонь, чтобы разогнать демонстрантов. В результате двое погибли», — сказал AFP сотрудник полиции в Ранчи.
Офицеры заявили, что толпа нарушила их приказ не идти от мечети к рынку и забросала разбитыми бутылками и камнями, когда полиция попыталась разогнать митинг дубинками.
Власти отключили интернет- в городе и ввели комендантский час, а местный житель Шабнам Ара сообщил AFP, что в субботу атмосфера оставалась напряженной.
Полиция штата Уттар-Прадеш применила слезоточивый газ, чтобы разогнать как минимум один митинг после того, как в северном индийском штате было организовано несколько демонстраций.
Большинство акций протеста закончились мирно, но демонстранты в некоторых городах забросали полицию камнями и ранили как минимум одного офицера, сказал Аваниш Авасти, старший секретарь правительства штата.
Прашант Кумар, старший офицер полиции штата, сообщил AFP, что до «136 протестующих преступников» были арестованы в шести районах штата Уттар-Прадеш.