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Талибы сообщили об уничтожении восьми боевиков ИГ в провинции Тахар, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Восемь боевиков террористической группировки «Исламское государство» были ликвидированы силами радикального движения «Талибан» в провинции Тахар, расположенной на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель правительства талибов Забихулла Муджахид.

«Силами талибов были уничтожены восемь сторонников ИГ в ходе специальной операции, проведенной близ административного центра провинции города Талукан», - указал Муджахид, слова которого привело афганское агентство The Khaama Press. Он добавил, что целью рейда талибов, проведенного минувшим вечером, был тренировочный лагерь боевиков ИГ в Тахаре. В результате упомянутой спецоперации, по утверждению Муджахида, был обезврежен и один из главарей местной ячейки экстремистов Юнис Узбекистани.

С осени прошлого года в Афганистане участились теракты и случаи нападения на талибов, а также на мирных жителей страны. Ответственность за целый ряд инцидентов взяли на себя боевики группировки «Исламское государство в Хорасане», являющейся ответвлением ИГ. Между тем лидеры «Талибана» неоднократно заявляли, что ИГ не представляет никакой угрозы для Афганистана.

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