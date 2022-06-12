В Афганистане произошли три взрыва, - СМИ

CentralAsia (CA) - Три взрыва произошли практически одновременно в воскресенье в разных провинциях Афганистана, целью двух из них были сторонники пришедшего к власти в стране радикального движения «Талибан». Об этом сообщило афганское агентство Asvaka.

По его данным, в провинции Кундуз в результате взрыва придорожной мины ранения получили не менее четырех мирных жителей. В городе Файзабад, административном центре провинции Бадахшан, взрывное устройство было приведено в действие рядом с обустроенным талибами полицейским участком. В провинции Кунар была подорвана машина, перевозившая боевиков радикального движения.

Местные власти, назначенные талибами, никак не комментируют последние два инцидента, информации о жертвах или пострадавших не поступало.

Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести из страны свои вооруженные силы.